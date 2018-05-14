14 мая 2018, 16:04Происшествия

В Заречном столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В городе Заречный Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 13 мая в 21.50. Возле дома №2А по улице Комсомольская столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», водителем которого был 44-летний мужчина, и Lada Granta под управлением 26-летней автоледи. В результате происшествия женщину с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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