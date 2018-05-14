В Заречном столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 13 мая в 21.50. Возле дома №2А по улице Комсомольская столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», водителем которого был 44-летний мужчина, и Lada Granta под управлением 26-летней автоледи. В результате происшествия женщину с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».