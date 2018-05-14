В Заречном столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 мая 2018, 16:04Происшествия
В городе Заречный Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 13 мая в 21.50. Возле дома №2А по улице Комсомольская столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», водителем которого был 44-летний мужчина, и Lada Granta под управлением 26-летней автоледи. В результате происшествия женщину с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 мая 2018, 19:44В Пензе выясняют причины крупного пожара в микрорайоне Заря
14 мая 2018, 19:42Пензенские изобретатели разработали «умную» полку для холодильника
14 мая 2018, 19:33В Пензе лагерь «Орленок» закрыли на неопределенный срок
14 мая 2018, 19:29В «Дельфине» стартовало первенство Пензенской области по водному поло
14 мая 2018, 19:26В Пензе прошла велогонка памяти Дениса Кудашева
14 мая 2018, 19:21В Пензе впервые прошла онлайн-олимпиада по английскому языку
14 мая 2018, 19:18В Пензе переезд театра доктора Даперттуто откладывается
14 мая 2018, 19:12В Пензе прошел десятый этап областного открытого кубка по плаванию