В Заречном сожгли несколько килограммов санкционных сыров

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21 апреля 2019, 15:42Общество
В Пензе обнаружили запрещенный к продаже сыр. Продукцию изъяли и сожгли. Это далеко не первый случай, когда на прилавках областного центра появляется санкционный товар.
Эти четыре с половиной килограмма сыра уже не попадут на столы пензенцев. Его изъяли из продажи, так как продукция является санкционной. Запрещенку нашли в ходе совместного профилактического рейда пензенских таможенников и сотрудников регионального Россельхознадзора.
«Были изъяты сыр «Ольтермани» в количестве 2,5 кг производства Финляндии и сыр «Фрика», страна происхождения Недерланды, в количестве 2 кг. Данные марки были изъяты впервые, ранее были изъяты сыры производства Германии - «Дор Блю», - сообщила государственный инспектор управления Россельхознадзора по республике Мордовия и Пензенской области
Эльза Апиева.
Элитный сыр был обнаружен в небольших торговых точках. Причем некоторые нарушители уже попадали в поле зрения. Выявить санкционный товар, как отмечают сотрудники Россельхознадзора, - несложно.
«Мы осматриваем товар, смотрим на маркировку. Она - только на иностранном языке. Дальше мы смотрим сопроводительные документы. Они обезличены, о том что это качественный товар, ничто и никто не может подтвердить», - пояснила начальник отдела управления Россельхознадзора по республике Мордовия и Пензенской области Ирина Кантарджиева.
Санкционная продукция подлежит обязательному уничтожению. Процесс утилизации проходит в специальном крематоре, который находится на окраине Заречного на базе станции по борьбе с болезнями животных.
Специалисты также обнаружили в магазинах Пензы и санкционную рыбу. Мороженую форель к нам была завезена из Исладнии. Всех нарушителей санкционного режима ждут штрафы. Минимальный размер для должностных лиц составляет 20 тысяч рублей, для юридических - 100 тысяч.
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