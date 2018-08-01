В Заречном солдаты-срочники почтили память генерала Ивана Яковлева

5 августа - значимая дата для внутренних войск России. В этот день исполнится 100 лет со дня рождения советского военачальника Ивана Яковлева. Он руководил внутренними войсками МВД СССР 18 лет и, фактически стал человеком, который сформировал эту структуру. Более того, современное поколение призывников воспитывают на его примере.

Пензенские военные бережно хранят память о том, как войсковую часть в Заречном в 1972-м посетил генерал Иван Яковлев. Личность - значимая для внутренних войск МВД СССР. Этой структурой Иван Кириллович руководил 18 лет, вплоть до 1986 года. 5 августа исполнится 100 лет со дня его рождения.

«Это человек, который, по сути, структурно организовал наши войска, и те солдаты, которые проходят службу в нашем полку, они должны знать историю, но быть благодарны людям, которые внесли значительный вклад в становление и развитие внутренних войск», - сказал председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Пензенской области Владимир Самойлович.

Солдатам-срочникам показали грамоты, которые во время визита Иван Яковлев вручил военнослужащим тех лет за особые достижения. Но главным стал рассказ о личности генерала, о равном общении с обычными солдатами, о пристальном внимании к их быту и требовательности по отношению к руководству части.

«Горд, что нашу воинскую часть посещал такой великий человек, который, можно сказать, создал войска, преобразил их до такого уровня, что сейчас мы имеем крепкую военную организацию», - отметил военнослужащий по призыву Ярослав Панин.

После экскурсии солдаты-срочники смогли проверить свои знания о выдающейся личности. Для них устроили викторину и предложили ответить на вопросы о генерале Яковлеве и его роли в формировании современных внутренних войск.