27 июля 2017, 11:34Общество

В Заречном сняли видео с лосем, лежавшим во дворе дома

В Сети появилось видео, на котором был запечатлен лось, лежащий до дворе жилого дома в городе Заречном Пензенской области.

Ролик был опубликован на хостинге Youtube пользователем с ником Андрей ELLEKTRO, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пользователи группы «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», где появился пост с видео, сразу узнали место, где был замечен лось.

«Заречный,возле бывшего 8 детсада», - написал подписчик Константин Горбунов.

Общество
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Источник фотографии: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Ib7c5GuX9gM
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