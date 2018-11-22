В Заречном сбитый кроссовером велосипедист получит 300 тыс руб

Как пишет «Заречье сегодня», 22 августа в закрытом городе автомобиль SsangYong Actyon собирался повернуть на перекрестке налево на проспект Мира. Однако водитель не обратил внимания, что по дороге ехал мужчина на мотовелосипеде. Увидел он его только в момент совершения маневра, но столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия велосипедист получил множественные переломы. На суде водитель кроссовера признал свою вину в ДТП и раскаялся. Мужчина сказал, что готов помочь деньгами, потерпевший, в свою очередь, попросил 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Кроме того, виновному назначили один год ограничения свободы и лишили прав на шесть месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».