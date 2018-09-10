В Заречном с размахом отметили День города

Самый молодой город Пензенской области - Заречный - с размахом отметил юбилей. В 2018 году традиционное шествие трудовых коллективов продолжилось путешествием в прошлое. Гости и жители города смогли познакомиться и вспомнить, как и чем жил Заречный с 1958 по 2018 года.

Поздравлений с юбилеем было как никогда много.

«В гимне Заречного есть слова «город, где хочется жить», это правда, здесь прекрасно все устроено. Создаются комфортные условия для проживания граждан, рабочие места. Я поддерживаю этот город и буду продолжать это делать вместе с правительством», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«По поручению генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева, принято решение о выделении пяти миллионов рублей для создания памятника основателям», - рассказал руководитель управления по работе с регионам ГК «Росатом» Андрей Полосин.

По традиции, в День города в торжественной обстановке были названы имена людей, пополнивших список почетных граждан Заречного.

Далее слово взяли юному поколению. Под бодрый детский рэп на центральной площади города появились молодые родители с малышами. Они открыли праздничное шествие. За ними на площади появились праздничные колонны государственных и муниципальных предприятий, заводских цехов, образовательных и коммунальных учреждений, частных фирм, спортивных секций и творческих коллективов. Затем жителей города пригласили в центральный парк, где можно было познакомиться с жизнью в Заречном в различные эпохи.

Например, 70-е годы были представлены пионерским движением, советским автопромом, автоматами с газировкой и ленинской атрибутикой. Именно в это десятилетие в Заречном появился памятник вождю мирового пролетариата. Ну и, конечно, куда без знаменитых хамоватых продавщиц.

Если 80-е - это эпоха диско, то 90-е - это поток западных продуктов на российский рынок, торговля с машин, денди, видеокассеты и многое другое. Музыка того времени, экспозиции и фотозоны позволили горожанам и гостям заречного окунуться в прошлое. А вспомнить было что.