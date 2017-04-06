06 апреля 2017, 14:32Происшествия В Заречном ребенка из детсада увезли в больницу В городе Заречный Пензенской области из детского сада в больницу доставили 3-летнюю девочку. По данному факту проводится проверка.

Предварительно установлено, что ребенок пожаловалась воспитательнице на насморк.

«Воспитатель проводила ребенка к медицинской сестре, которая закапала воспитаннице назальные капли. Через непродолжительное время девочке стало плохо, и из детского сада она была госпитализирована в детскую больницу», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина

Все обстоятельства инцидента устанавливается.

Происшествия

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