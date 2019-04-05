05 апреля 2019, 17:39Криминал

В Заречном председателя садоводческого товарищества наказали за махинации

Жителя города Заречного Пензенской области осудили мошенничество. 53-летний мужчина, будучи председателем садоводческого товарищества, воспользовался своим служебным положением.

Установлено, что председатель 23 апреля 2015 года заключил договор на бурение скважины на территории дач.

«Глубина ее составила 72 погонных метра, стоимость бурения - 2200 рублей за погонный метр. За проделанную работу товариществу необходимо было оплатить 158 400 рублей. Однако после завершения бурения скважины зареченец решил похитить деньги СТ «Восход», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Мужчина в документах указал, что глубина скважины составила 75 м, а цена одного погонного метра – 2300 рублей. В результате общая стоимость получилась 172 500 рублей, таким образом, злоумышленник присвоил себе 14 100 руб. – разницу между фактической и ложной ценой. Данный факт обнаружил новый председатель товарищества.

Состоялся суд, мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб. Ему назначили один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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