В Заречном председателя садоводческого товарищества наказали за махинации

Установлено, что председатель 23 апреля 2015 года заключил договор на бурение скважины на территории дач.

«Глубина ее составила 72 погонных метра, стоимость бурения - 2200 рублей за погонный метр. За проделанную работу товариществу необходимо было оплатить 158 400 рублей. Однако после завершения бурения скважины зареченец решил похитить деньги СТ «Восход», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Мужчина в документах указал, что глубина скважины составила 75 м, а цена одного погонного метра – 2300 рублей. В результате общая стоимость получилась 172 500 рублей, таким образом, злоумышленник присвоил себе 14 100 руб. – разницу между фактической и ложной ценой. Данный факт обнаружил новый председатель товарищества.

Состоялся суд, мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб. Ему назначили один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».