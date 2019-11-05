В Заречном предлагают увеличить расстояние до алкомаркетов

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05 ноября 2019, 17:58Общество
Магазины с алкогольной продукцией в Заречном располагаются минимум в 50 метрах от школ и больниц. Это расстояние хотят увеличить.
В Заречном на первых депутатских слушаниях подняли вопрос о реализации алкогольной продукции. Перед народными избранниками стоит задача снизить потребление населением спиртного, одновременно не нарушая прав предпринимателей.
В настоящий момент в закрытом городе действует 64 объекта розничной торговли с соответствующей лицензией, то есть по одному на тысячу человек. По решению администрации магазины должны находиться минимум в 50 метрах от детских садов, школ, медицинских организаций и других объектов, где реализация алкоголя запрещена. Расстояние рассчитывается по пешеходным дорожкам.
Органы местного самоуправления могут увеличить это расстояние, при расчете учитывая уже не тротуары, а радиус. Так увеличится не только территория, свободная от алкоголя, но и расстояние до магазинов – до 100 метров.
Для оценки целесообразности изменений, разработки конкретных предложений и их представления главе Заречного будет создана рабочая группа с участием депутатов Собрания представителей и специалистов отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг администрации.
«Эти изменения в случае принятия будут внесены в схему размещения городских объектов, на которую ориентируется Минсельхоз Пензенской области при выдаче лицензии на продажу крепкого алкоголя», - сообщает портал «Заречье сегодня», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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