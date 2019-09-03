В Заречном полицейские раскрыли серию автомобильных краж

В Пензенской области задержали двух молодых людей, которые подозреваются в совершении серии краж из автомобилей. Злоумышленники орудовали в Заречном. Теперь подельникам, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, придется ответить по закону.

Владелец «Лады» 14-й модели рассказал, как обнаружил пропажу аудиосистемы из своего автомобиля. После инцидента молодой человек обратился в полицию. Как оказалось, он - не единственный, кто пострадал от действий злоумышленников. В течение недели они вскрыли несколько припаркованных во дворах Заречного машин. Похитителей удалось задержать с поличным.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска заметили подозрительных молодых людей, которые передвигались по дворовым территориям в темное время суток. Полицейские продолжили наблюдение и задержали их после того, как они проникли в припаркованный автомобиль и попытались похитить акустический усилитель и аудиоколонки», - прокомментировал начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД по ЗАТО «Заречный» Денис Кочетков.

Задержанными оказались двое молодых жителей закрытого города, одному из которых нет 18. Они полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Похищенное имущество: автомагнитолы, видеорегистраторы, аккумуляторы и велосипеды, стражи порядка обнаружили и изъяли по месту проживания молодых людей. Они пояснили, что собирались сбыть похищенное, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается.