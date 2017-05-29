29 мая 2017, 16:31Общество В Заречном отметили День города Зареченцы отпраздновали День города. Закрытому городу Пензенской области исполнилось 59 лет. Тысячи жителей вышли на улицы, чтобы принять участие в торжественном шествии и народных гуляниях.

Заречный отпраздновал свой 59-й день рождения. Жители закрытого города признаются, что ни за что бы не променяли его на шумные мегаполисы.

По традиции, в День города зареченцы приняли участие в праздничном шествии. Первыми в колонне шли молодые мамы и папы с колясками. В 2016 году в закрытом городе родились около 700 малышей.



Зареченцев поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона признался, что часто приводит зеленый город в пример и отметил развитую инфраструктуру и высокий уровень благоустройства Заречного.



«Мы сегодня активно работаем с правительством Российской Федерации над тем, чтобы городу был предоставлен статус территории опережающего экономического развития. Это даст возможность создать дополнительные предприятия, которые будут иметь налоговые преференции», - сказал Иван Белозерцев.

В праздничном параде приняло участие около 12 тысяч человек. Это сотрудники предприятий и организаций и, конечно, градообразующего предприятия производственного объединения «Старт».



«Я благодарю вас за труд на благо Заречного, а любовь к нашему городу. И я думаю, что мы вместе с вами сделаем его еще лучше, еще краше. С праздником! Счастья вам, мира, добра и любви», - обратился к горожанам глава г. Заречного Олег Климанов.



Однако самые теплые пожелания в 59-й день рождения Заречного звучали, конечно, от его жителей.



После парада праздник продолжился на творческих площадках города. Для зареченцев работала праздничная ярмарка, и выступали коллективы учреждений культуры города.

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