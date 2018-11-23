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23 ноября 2018, 11:46Общество
Банк «Кузнецкий» стал ближе к своим клиентам из Заречного. В закрытом городе появился дополнительный офис. Он стал третьим по счету, который открылся в Пензенской области только в 2018 году. Комфортное обслуживание, помощь в решении любых финансовых вопросов, индивидуальный подход - это и многое другое банк «Кузнецкий» готов предложить зареченским клиентам.
Валерия Шишикина долго не могла выбрать организацию, чтобы оформить карту. Когда узнала о том, что в Заречном открылся дополнительный офис банка «Кузнецкий», решила, в первую очередь, наведаться именно туда.
«Мне предоставили полную информацию по банковским продуктам, которыми они располагают. Все понравилось и устроило», - сказала она.
Комфорт клиента, индивидуальный подход и заинтересованность в решении любых финансовых вопросов - три кита, на которых держится работа банка «Кузнецкий». За 28 лет сотрудники помогли сотням тысяч жителей Пензенской области. А в 2018-м банк стал еще ближе к своим клиентам, открыв три дополнительных офиса - в Бессоновке, Никольске и Заречном.
«Клиенты офиса могут воспользоваться полным спектром банковских услуг: открыть вклад, получить пенсию и иные социальные выплаты, денежные переводы, оплатить услуги, взять кредит, также производится рассчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - рассказала директор дополнительного офиса «Зареченский» банка «Кузнецкий» Надежда Ледоломова.
Жители города также могут воспользоваться онлайн каналами обслуживания. Кстати, бизнесмены и юридические лица, сейчас могут открыть расчетный счет совершенно бесплатно.
Всех зареченцев ждут в дополнительном офисе банка «Кузнецкий» по адресу: улица Комсомольская, 1, здание бывшего ПУСа [пензенское управление строительства], ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных.
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