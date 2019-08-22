В Заречном осудили юного несостоявшегося наркоторговца

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22 августа 2019, 11:34Криминал
В городе Заречном Пензенской области осудили юношу, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.
Установлено, что подросток осенью прошлого года договорился через интернет с человеком о поставках запрещенного вещества. Следствие пока не установило «подельника». Партию наркотика зареченец забрал из тайника и разделил ее на части, чтобы продать. Но замысел до конца довести не удалось, его задержали.
Суд назначил молодому человеку три года лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор еще может быть обжалован, рассказали в пресс-службе пензенского СУ СКР.
Напомним, в середине августа министр образования региона Александр Воронков сообщил, что семь пензенских школьников были замечены в распространении наркотиков через интернет., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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