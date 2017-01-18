18 января 2017, 17:05Криминал В Заречном осудили продавца нелегального алкоголя В городе Заречный Пензенской области 32-летнего мужчину осудили за продажу алкоголя с поддельными акцизными марками.

«В июле прошлого года на территории торгового комплекса на ул. Аустрина, 139 города Пензы с целью последующей перепродажи и получения дохода приобрел у неустановленного следствием лица не менее 45 бутылок объемом 0,5 литра алкогольной продукции двух наименований по цене 95 рублей и 105 рублей за бутылку, на которых были наклеены поддельные федеральные специальные марки», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого он привез 25 бутылок в арендуемый им торговый павильон и распорядился продавать их по 300 руб. за каждую.

В суде мужчина признался в незаконной продаже, однако отметил, что акцизные марки на бутылки не наклеивал.

В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Не согласившись с приговором, осужденный подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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