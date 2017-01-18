В Заречном осудили продавца нелегального алкоголя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 января 2017, 17:05Криминал
В городе Заречный Пензенской области 32-летнего мужчину осудили за продажу алкоголя с поддельными акцизными марками.
«В июле прошлого года на территории торгового комплекса на ул. Аустрина, 139 города Пензы с целью последующей перепродажи и получения дохода приобрел у неустановленного следствием лица не менее 45 бутылок объемом 0,5 литра алкогольной продукции двух наименований по цене 95 рублей и 105 рублей за бутылку, на которых были наклеены поддельные федеральные специальные марки», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
После этого он привез 25 бутылок в арендуемый им торговый павильон и распорядился продавать их по 300 руб. за каждую.
В суде мужчина признался в незаконной продаже, однако отметил, что акцизные марки на бутылки не наклеивал.
В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Не согласившись с приговором, осужденный подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
18 января 2017, 19:23Пензенские педагоги готовятся к ЕГЭ
18 января 2017, 19:12Пензенские сотрудники минлесхоза вышли на поиски незаконных карьеров
18 января 2017, 19:05Семена Вахштайна с юбилеем поздравили представители власти
18 января 2017, 19:02Пензенца обокрали, угрожая пассатижами и отверткой
18 января 2017, 18:51Тысячи пензенцев остались без тепла и горячей воды
18 января 2017, 18:48В Пензе прошел учебно-методический сбор МЧС
18 января 2017, 18:02Новоселам ЖК «Лазурный» в Городе Спутник откроются потрясающие виды
18 января 2017, 17:25В Пензе в Крещенский сочельник раздавали святую воду