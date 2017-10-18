В Заречном на территории медсанчасти №59 строят новый храм

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18 октября 2017, 13:34Общество
В городе Заречном Пензенской области началось строительство нового храма на территории больничного городка медсанчасти №59.
Как ИА «Пенза-Пресс» сообщил специалист управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев, храм святого великомученика и целителя Пантелеимона будет построен на месте часовни, которая сгорела в конце прошлого года.
Камень в основание будущего храма заложил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По окончании чина он поздравил зареченцев с знаменательным в жизни города событием и выразил надежду на скорейшее завершение строительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По словам настоятеля храма Рождества Христова протоиерея Александра Овцынова, новый храм будет больше прежнего практически вполовину, а значит, более просторным и удобным для прихожан. Его строят за счет страховых выплат, полученных за сгоревшую часовню, - порядка 1,5 млн рублей. Всего же, согласно смете, на строительство требуется около 7 млн рублей. Однако священнослужитель выразил надежду на то, что неравнодушные граждане окажут поддержку, благодаря которой удастся обойтись меньшими затратами.
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