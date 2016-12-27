27 декабря 2016, 15:36Происшествия В Заречном на лестничной площадке нашли тело женщины В городе Заречный Пензенской области в ночь на 27 декабря на лестничной площадке одного из домов нашли тело 43-летней женщины.

Как пишет газета «Заречье Сегодня», мертвую местную жительницу нашли в доме на ул. Руднева.

Телесных повреждений на теле не обнаружили, за исключением небольших ссадин на ногах.

По данному факту следователи проводят проверку. Подробности ЧП выясняются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 82