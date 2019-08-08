В Заречном на дороге сбили лося

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08 августа 2019, 12:04Происшествия
Очевидец сообщил в Сети о том, что в городе Заречном Пензенской области сбили лося.
Фото животного мужчина выложил в одной из групп соцсети «ВКонтакте» 8 августа. По словам подписчиков, лось сбит насмерть, а водитель якобы скрылся с места происшествия. Отметим, что официальной информации по данному факту нет.
К сожалению, ДТП с участием лосей в Пензенской области – не редкость. Ранее информагентство сообщало об аналогичном инциденте под Кузнецком, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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