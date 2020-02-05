В Заречном мужчина выжил, упав из окна девятиэтажки

05 февраля 2020, 14:03Происшествия
Житель города Заречного Пензенской области выпал из окна девятиэтажного дома.
Инцидент произошел вечером 3 февраля. В разделе управления гражданской защиты (УГЗ) на сайте администрации Заречного сообщается, что местный житель выпал из окна дома по улице Ленина. Мужчина остался жив, он приземлился на крышу магазина, который располагался на первом этаже.
Дежурная смена поисково-спасательного отряда УГЗ приехала на место и обнаружила на крыше магазина 43-летнего мужчину. Специалисты оказали ему первую помощь, затем спустили с крыши и передали медикам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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