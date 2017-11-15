В Заречном мужчина отправил девушку на больничную койку

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15 ноября 2017, 14:07Происшествия
В городе Заречном Пензенской области произошла авария.
Утром 15 ноября на улице Мира 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21154» сбил 19-летнюю девушку. Ее с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По факту ДТП проводят проверку», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.
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