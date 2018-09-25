В Заречном лоси устроили любовные разборки возле припаркованного авто. ВИДЕО

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25 сентября 2018, 10:32Общество
В городе Заречный Пензенской области произошла необычная авария. О случившемся в Сети рассказал очевидец.
Пользователь опубликовал в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» видеозапись, на которой видно, как два самца лосей устроили побоище. Возле них бегала испуганная самка. Разъяренные соплеменники так увлеклись выяснением отношений, что не заметили автомобиль, который был припаркован возле бордюра, и протаранили его рогами.
Что происходило дальше и как поступит владелец пострадавшей машины – неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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