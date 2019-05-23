В Заречном легковушка снесла столб. ФОТО

Пензенцы в Сети обсуждают аварию в городе Заречном, которая произошла утром 23 мая.

Информация о ДТП появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Заречный, ул. Литке напротив магазина. Время – 7.50», - уточнил очевидец.

Судя по фото, автомобиль Renault сильно смялся от столкновения с фонарным столбом, машины «скорой» поблизости не видно.

«Заснул что ли? Как там такое можно исполнить?» - недоумевает подписчик Артем.

«Скорее всего, за кем-то ехал, и тот, кто впереди был, начал тормозить или к магазину сворачивать. Вот и ушел», - предположил пользователь Максим.

Официальных комментариев о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».