В Заречном легковушка снесла столб. ФОТО

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23 мая 2019, 12:03Происшествия
Пензенцы в Сети обсуждают аварию в городе Заречном, которая произошла утром 23 мая.
Информация о ДТП появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
«Заречный, ул. Литке напротив магазина. Время – 7.50», - уточнил очевидец.
Судя по фото, автомобиль Renault сильно смялся от столкновения с фонарным столбом, машины «скорой» поблизости не видно.
«Заснул что ли? Как там такое можно исполнить?» - недоумевает подписчик Артем.
«Скорее всего, за кем-то ехал, и тот, кто впереди был, начал тормозить или к магазину сворачивать. Вот и ушел», - предположил пользователь Максим.
Официальных комментариев о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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