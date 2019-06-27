В Заречном легковушка сбила школьника

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27 июня 2019, 11:33Происшествия
В городе Заречном Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 26 июня в 16.25 автомобиль Lada Kalina, за рулем которой находился 57-летний мужчина, сбил мальчика.
В результате ДТП пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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