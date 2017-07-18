18 июля 2017, 15:03Происшествия

В Заречном легковушка насмерть сбила пешехода

В городе Заречном Пензенской области «четырнадцатая» насмерть сбила молодого мужчину.

Как пишет газета «Заречье сегодня», 26-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ-2114» на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Мира сбил 25-летнего мужчину.

«Возможно, водитель поздно заметил пешехода. Резких следов торможения на месте ДТП не было», - цитирует издание начальника ОГИБДД Заречного Максима Ботяновского.

Пострадавший от полученных травм умер по дороге в больницу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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