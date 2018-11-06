В Заречном кроссовер влетел в машину «скорой»

В городе Заречный Пензенской области утром 6 ноября произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел на перекрестке возле Монтажной проходной.

На снимке видно, что кроссовер врезался в бок машины «скорой». Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».