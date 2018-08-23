В Заречном кроссовер сбил велосипедиста

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23 августа 2018, 15:04Происшествия
В городе Заречный Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедиста.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 22 августа в 16.33. Напротив дома №58 по проспекту Мира автомобиль SsangYong Actyon под управлением 55-летнего водителя сбил 31-летнего велосипедиста. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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