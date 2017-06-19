19 июня 2017, 15:01Общество В Заречном КамАЗ встал на дыбы 19 июня в городе Заречном Пензенской области произошло необычное ДТП. КамАЗ умудрился зацепить кузовом опору для труб и застрял.

Фото с мета происшествия в Facebook опубликовал пользователь Аскар Камышев и посоветовал быть аккуратней на дорогах.

По словам очевидца аварии пользователя Владимира Тюрина, инцидент произошел в обеденное время в Заречном, недалеко от завода и казарм.

Официальных комментариев по данному факту пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1856648974662631&set=a.1389352201392313.1073741827.100009526386643&type=3&theater