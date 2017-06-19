В Заречном КамАЗ встал на дыбы

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19 июня 2017, 15:01Общество
19 июня в городе Заречном Пензенской области произошло необычное ДТП. КамАЗ умудрился зацепить кузовом опору для труб и застрял.
Фото с мета происшествия в Facebook опубликовал пользователь Аскар Камышев и посоветовал быть аккуратней на дорогах.
По словам очевидца аварии пользователя Владимира Тюрина, инцидент произошел в обеденное время в Заречном, недалеко от завода и казарм.
Официальных комментариев по данному факту пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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