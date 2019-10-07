В Заречном из окна 5 этажа выпал малыш

В городе Заречном Пензенской области из окна многоэтажного дома выпал ребенок. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 6 октября мальчик выпал из окна квартиры, которая находилась на пятом этаже. Ребенок погиб.

«Мать малыша в момент происшествия находилась в другой комнате со старшим сыном», - уточнили в пресс-службе.

В нестоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».