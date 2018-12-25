В Заречном иномарка сбила пенсионера

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25 декабря 2018, 17:08Происшествия
В городе Заречном Пензенской области автомобиль сбил пешехода.
ДТП произошло 24 декабря около семи часов утра у дома №47 по улице Литке. Renault Logan, за рулем которого находился 34-летний мужчина, сбил 66-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Пострадавшего с травмами госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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