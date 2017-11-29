29 ноября 2017, 17:37Происшествия В Заречном иномарка сбила пенсионера В городе Заречном Пензенской области пожилой мужчина оказался под колесами легковушки.

Авария произошла рядом с домом №22 на проспекте 30-летия Победы.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 63-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП начали проверку, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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