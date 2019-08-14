В Заречном иномарка сбила мужчину

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14 августа 2019, 17:37Общество
В городе Заречном Пензенской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Автомобиль Ford Focus, которым управлял 62-летний водитель, сбил 36-летнего мужчину. В пресс-службе уточнили, что авария произошла 13 августа в 12.30 напротив дома №13 по улице Промышленной.
Пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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