14 августа 2019, 17:37Общество

В Заречном иномарка сбила мужчину

В городе Заречном Пензенской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Автомобиль Ford Focus, которым управлял 62-летний водитель, сбил 36-летнего мужчину. В пресс-службе уточнили, что авария произошла 13 августа в 12.30 напротив дома №13 по улице Промышленной.

Пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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