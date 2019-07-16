В Заречном иномарка повисла на заборе. ВИДЕО и ФОТО

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16 июля 2019, 09:32Происшествия
В городе Заречный Пензенской области в ночь на 16 июля произошла авария. Об этом стало известно из соцсети «ВКонтакте».
Пользователи опубликовали в группе фотографии и видеозапись с места происшествия. Они рассказали, что примерно в 23.00 на перекрестке улицы Озерской и проспекта 30-летия Победы иномарка влетела в забор. По словам зареченцев, за рулем была автоледи, она, якобы, не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в забор.
Судя по фото, машина буквально висит на заборе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Очевидцы добавили, что девушку, которая управляла машиной, доставили в больницу с травмами.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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