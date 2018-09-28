В Заречном «ГАЗель» сбила мужчину

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28 сентября 2018, 16:36Происшествия
В городе Заречный Пензенской области произошло ДТП.
По предварительным данным, 27 сентября в 17.58 возле дома №24 по проспекту 30-летия Победы автомобиль «ГАЗ-330210» сбила 58-летнего мужчину. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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