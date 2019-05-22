В Заречном двое сирот не могли получить жилье

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребята жили с опекунами, но собственной квартиры или дома у них не было. В 2016 и 2017 годах администрация Заречного включила их в список нуждающихся, однако жилплощадь они так и не получили.

Сиротам пришлось разбираться через прокуратуру. Сотрудники ведомства направили иск в суд. Заявление удовлетворили.

В результате ребята получили квартиры в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».