22 мая 2019, 15:34Общество

В Заречном двое сирот не могли получить жилье

В городе Заречном Пензенской области двое детей-сирот не могли получить жилье, которое им должны были представить.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребята жили с опекунами, но собственной квартиры или дома у них не было. В 2016 и 2017 годах администрация Заречного включила их в список нуждающихся, однако жилплощадь они так и не получили.

Сиротам пришлось разбираться через прокуратуру. Сотрудники ведомства направили иск в суд. Заявление удовлетворили.

В результате ребята получили квартиры в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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