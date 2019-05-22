В Заречном двое сирот не могли получить жилье

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22 мая 2019, 15:34Общество
В городе Заречном Пензенской области двое детей-сирот не могли получить жилье, которое им должны были представить.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребята жили с опекунами, но собственной квартиры или дома у них не было. В 2016 и 2017 годах администрация Заречного включила их в список нуждающихся, однако жилплощадь они так и не получили.
Сиротам пришлось разбираться через прокуратуру. Сотрудники ведомства направили иск в суд. Заявление удовлетворили.
В результате ребята получили квартиры в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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