В Заречном две автоледи устроили аварию

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12 октября 2017, 17:35Происшествия
В городе Заречном Пензенской области произошла авария с участием двух иномарок.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на перекрестке улиц Комсомольской и Заводской столкнулись «Hyundai Creta» под управлением 30-летней женщины и «Hyundai Solaris», за рулем которого была 29-летняя автоледи.
В результате происшествия пострадала 54-летняя пассажирка «Hyundai Solaris», ее с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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