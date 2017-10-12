12 октября 2017, 17:35Происшествия В Заречном две автоледи устроили аварию В городе Заречном Пензенской области произошла авария с участием двух иномарок.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на перекрестке улиц Комсомольской и Заводской столкнулись «Hyundai Creta» под управлением 30-летней женщины и «Hyundai Solaris», за рулем которого была 29-летняя автоледи.

В результате происшествия пострадала 54-летняя пассажирка «Hyundai Solaris», ее с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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