В Заречном детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу

В Пензенской области продолжается акция «Подготовь ребенка к школе!» (0+). Ее цель - помочь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году. В Заречном к акции подошли нестандартно и подготовили для ребят специальные сертификаты.

В зареченском доме культуры «Дружба» - очередь. В преддверии Дня знаний сотни мам и пап с детьми стали участниками акции «Подготовь ребенка к школе!». Большинство присутствующих - многодетные семьи, и собрать всех детей в школу у многих нет возможности.

«В 2018 году сертификаты на одежду и канцелярские товары получат более 200 ребятишек. Некоторым предприниматели оплатили год питания в школе», - рассказала заместитель главы администрации Заречного Ирина Сизова.

На призыв принять участие в акции откликнулись десятки бизнесменов, присоединились коллективы городских предприятий. Не остались в стороне и местные жители. Они собирали канцелярские принадлежности, приобретали школьную и спортивную формы.

«Это все новое, то есть передается детям в хорошем состоянии. Это существенная и действенная помощь семьям», - сказала заместитель труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Помимо сертификатов, каждому ребенку вручили разноцветные пакеты, в которых детей ждали сладости и школьные принадлежности. Пока родители заполняли необходимые документы, юных зареченцев развлекали аниматоры. Всего за первый день акции сертификаты получили 58 детей.