09 ноября 2017, 11:02Происшествия В Заречном BMW залезла под полуприцеп и загорелась - очевидцы. ФОТО В Сети появились фотографии с места ДТП, случившегося в городе Заречном Пензенской области.

Снимки размещены в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» вечером 8 ноября.

«Около шести старушка BMW залезла под припаркованный полуприцеп и загорелась. Проезд Молодежный», - уточнил подписчик Александр в комментариях, добавив, что авария произошла возле дома №17.

Официальной информации о наличии пострадавших и их состоянии в настоящее время нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_737391

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