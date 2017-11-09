В Заречном BMW залезла под полуприцеп и загорелась - очевидцы. ФОТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 ноября 2017, 11:02Происшествия
В Сети появились фотографии с места ДТП, случившегося в городе Заречном Пензенской области.
Снимки размещены в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» вечером 8 ноября.
«Около шести старушка BMW залезла под припаркованный полуприцеп и загорелась. Проезд Молодежный», - уточнил подписчик Александр в комментариях, добавив, что авария произошла возле дома №17.
Официальной информации о наличии пострадавших и их состоянии в настоящее время нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
09 ноября 2017, 16:07Пензенцу дали два года условно за распространение порнографии
09 ноября 2017, 15:32В Пензе состоится фестиваль «Мужская роль»
09 ноября 2017, 14:51В Пензе на территории УМВД открыли мемориальный комплекс
09 ноября 2017, 14:33Пензенцам по телефону расскажут, как лечить наркоманию
09 ноября 2017, 14:03Пензенец недоволен отсутствием подсветки моста на ул. Вяземского
09 ноября 2017, 13:31В Пензе разыскивают без вести пропавшего Максима Рязанского
09 ноября 2017, 13:03В Пензе вора-рецидивиста осудили за серию краж
09 ноября 2017, 12:35Пензенец стал свидетелем грубого нарушения ПДД