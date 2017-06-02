02 июня 2017, 17:20Происшествия

В Заречном автоледи сбила 84-летнего велосипедиста

В городе Заречном Пензенской области на КПП №6 автомобиль «ВАЗ-2114» сбил велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, за рулем машины находилась 41-летняя женщина, она сбила 84-летнего пенсионера на велосипеде. Его госпитализировали с травмами.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия
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