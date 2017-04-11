11 апреля 2017, 17:31Происшествия В Заречном 80-летний велосипедист попал под колеса иномарки В городе Заречный Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедиста.

По данным пресс-службы областного УГИБДД, авария случалась 11 апреля в 8.31, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На ул. Ахунской автомобиль «Киа Рио» сбил 80-летнего пенсионера на велосипеде. Его с травмами доставили в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

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