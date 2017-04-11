В Заречном 80-летний велосипедист попал под колеса иномарки

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11 апреля 2017, 17:31Происшествия
В городе Заречный Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедиста.
По данным пресс-службы областного УГИБДД, авария случалась 11 апреля в 8.31, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На ул. Ахунской автомобиль «Киа Рио» сбил 80-летнего пенсионера на велосипеде. Его с травмами доставили в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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