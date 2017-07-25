В зареченском пруду искупался лось

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25 июля 2017, 17:59Общество
Необычное видео в одной из социальных сетей разместила жительница Заречного Пензенской области.
Она сняла, как лось переплывает пруд в городском парке. Это зрелище поразило зареченцев, которые, кажется, уже привыкли жить буквально бок о бок с лосями.
На кадрах видно, как животное заходит в воду и начинает плыть к противоположному берегу. С легкостью преодолев вплавь около 30 метров, животное выбралось из воды, отряхнулось и, как ни в чем не бывало, побрело по городу.
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