25 июля 2017, 17:59Общество В зареченском пруду искупался лось Необычное видео в одной из социальных сетей разместила жительница Заречного Пензенской области.

Она сняла, как лось переплывает пруд в городском парке. Это зрелище поразило зареченцев, которые, кажется, уже привыкли жить буквально бок о бок с лосями.

На кадрах видно, как животное заходит в воду и начинает плыть к противоположному берегу. С легкостью преодолев вплавь около 30 метров, животное выбралось из воды, отряхнулось и, как ни в чем не бывало, побрело по городу.

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