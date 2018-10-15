В Заре восстановили водоснабжение

В микрорайоне Заря в домах на ул. Садовой, Молодежной, Счастливой и в строениях поселка «Нефтяник» восстановили подачу воды.

Как сообщает мэрия, вечером 14 октября устранены последствия прорыва трубопровода, который находится на базе МУП «Заря».

Напомним, утром в воскресенье глава администрации города Виктор Кувайцев приезжал в Зарю по обращениям жителей 30 двухэтажных жилых домов, которые двое суток испытывали неудобства из-за перебоя с подачей воды. На месте он распорядился принять необходимые меры, чтобы оперативно устранить утечку, пишет ИА «Пенза-Пресс».