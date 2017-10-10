10 октября 2017, 19:29Общество В Заре строят многоквартирные дома для детей-сирот В Пензе в микрорайоне Заря приступили к строительству многоквартирных домов для детей-сирот, достигших совершеннолетия. В рамках контракта запланировано возведение трех пятиэтажек по 50 квартир в каждой. Уже разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы. Сейчас строители выполняют работы по первому дому.

В своей кроватке Даниил сидеть не любит - вот и хнычет. Предпочитает, как взрослый - на диване. В ноябре ему исполняется год. Растет, говорит мама, не по дням, а по часам, и такими темпами скоро в комнате не будет хватать места. Живут втроем в общежитии, у родителей мужа, пока те в деревне. Однако скоро хозяева приедут обратно в город.

«На зиму они приезжают сюда, а нам приходится либо снимать, либо в деревню уезжать. Так не трудно, но неудобства все равно есть - общая кухня, душ, туалет. Приходят чужие люди, а ребенок везде бегает», - рассказала жительница Пензы Мария Мизюрькина.

Мария мечтает о собственном жилье, где будет хорошо и просторно ее семье и главное - активному и веселому сынишке. И совсем скоро она получит долгожданную квартиру. Девушка - одна из первых, кто переедет в новый дом микрорайона «Заря». Там приступили к строительству трех пятиэтажек, которые рассчитаны для особой категории граждан - тех, кто в детстве остался без родителей.

Сейчас строители выполняют работы по первому дому. Готовят фундамент: уже полностью забили сваи, сделали укладку основания. Внимание к строительству особое, ведь эти жилые многоэтажки - социальнозначимые объекты. Ход работ тщательно контролируют, никаких нарушений и задержек по срокам быть не должно.

«Все материалы, конструкции имеют сертификаты, паспорта. Если поставляется бетон, то это контроль непосредственно на бетонном заводе - испытания лабораторные. По месту - контроль ведет сам подрядчик, то есть отборка образцов с последующим испытанием», - пояснил заместитель начальника управления капитального строительства Пензы Андрей Егоров.

Заселение будет проходить поэтапно. Полное завершение объемов по трем домам запланировано на март 2019 года. К тому времени в пятиэтажках будут проживать 150 семей. Таким образом, число нуждающихся в жилье сирот, достигших совершеннолетия, уменьшится более чем в два раза.

«Квартира предоставляется по дате наступления права, то есть по возрасту и этот список на получение квартир формируется именно тогда, когда квартиры построены. На 1 октября мы имеем список на 265 сирот, из них 165 обладают правом на получение жилья», - объяснил начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации Пензы Михаил Резницкий.

Контроль будут вести и после завершения строительства - как за состоянием домов, так и за новыми хозяевами квартир. По закону, договор социального найма можно будет оформить только через пять лет после заселения сирот, то есть они не смогут ни приватизировать жилье, ни продать его. Если за это время будут нарушения, этот срок продлят еще на пять лет. Кстати, новые дома будут рядом с пятиэтажками для детей-сирот, в которые заселились в 2016 году. Там тоже проживает 150 семей.

Общество

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