В Заре сгорела «ГАЗель»

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20 апреля 2018, 16:36Происшествия
В Пензе в поселке Заря произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 19 апреля в 10.37. На улице Юбилейная загорелась «ГАЗель». Огонь уничтожил моторный отсек, салон и панель управления. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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