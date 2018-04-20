В Заре сгорела «ГАЗель»

В Пензе в поселке Заря произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 19 апреля в 10.37. На улице Юбилейная загорелась «ГАЗель». Огонь уничтожил моторный отсек, салон и панель управления. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».