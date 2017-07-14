В Заре сформируют еще 62 участка для многодетных семей

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14 июля 2017, 17:59Общество
14 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев и сотрудники горадминистрации совершили рабочую поездку в микрорайон Заря, чтобы посмотреть, как идет освоение земельных участков, выделенных многодетным семьям.
Вице-мэр Ирина Ширшина доложила главе администрации о том, что строительство частных домов активно идет на улице Юбилейной, там есть все необходимые коммуникации, установлено уличное освещение и заасфальтирована проезжая часть, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Работа по выделению земельных участков идет планомерно. До конца года мы предоставим еще 107. Таким образом, очередность будет закрыта», - сообщила она.
Еще 62 участка сформированы в районе улицы Новоселов, их выделят тем многодетным семьям, которые только подадут документы для их получения.
«Приступайте к разработке проектно-сметной документации на инженерные коммуникации в данной зоне. Люди должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой еще на стадии строительства. Кроме того, планировать территории необходимо таким образом, чтобы можно было установить детские и спортивные площадки, обустроить зеленую зону. Поселок должен соответствовать всем градостроительным нормам», - отметил глава горадминистрации.
Также Виктор Кувайцев поручил рассмотреть вопрос с установкой остановочного павильона, а также оказать помощь в ограждении детской игровой площадки и покосе травы, сообщает пресс-служба мэрии.
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