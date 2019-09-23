В Заре прошли областные соревнования по картингу

В рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!» в микрорайоне Заря прошли областные соревнования учащихся по картингу. В них приняли участие гонщики из Пензы, Заречного, Кузнецка, а также Нижнеломовского, Каменского и Белинского районов.

Областные соревнования учащихся по картингу прошли в семи классах.

Многим гоночным автомобилям, на которых выступает команда из Пензы, уже за 40 лет, но они до сих пор на ходу. Понятно, что каждый картингист должен уметь самостоятельно устранять поломки, которые нередко случаются во время гонок. А вот молодой команде, которая тренируется при Николо-Покровской церкви в Кузнецке, повезло больше. Год назад им купили новенькие карты.

«Прежде всего, мы готовили тормоза и двигатель, проверяли ходовую систему и колеса. Затем занимались внешним видом: надевали боковые элементы из пластмассы, номера, защиту для ног сделали. Любая техника ломается, сам все ремонтирую», - рассказал участник областных соревнований учащихся по картингу из Кузнецка Сергей Серебряков.

По словам организаторов соревнований, увлечение техникой помогает лучше разбираться в правилах дорожного движения и предвидеть многие опасные ситуации на дороге.

«Дети с раннего возраста могут осознать, что такое транспортное средство, как оно ведет себя на дороге и даже в процессе соревнований они моделируют ситуации, чтобы не попасть в ДТП. Что касается детей этих детей как пешеходов, они понимают, что автомобиль не может быстро остановиться», - отметил начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В нашем городе состязания картингистов проводились ежегодно, начиная с 60-х годов. Трассу прокладывали на Советской площади и площади Ленина, но они перестали отвечать ужесточившимся требованиям безопасности. Возобновить соревнования удалось в 2018 году. Теперь гонщики собираются в микрорайоне Заря.

«Площадка найдена благодаря администрации города. Количество участников в 2019 году возросло вдвое. Присоединились два дополнительных муниципалитета - города Кузнецк и Белинский», - сказал директор центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков.

Одна из задач соревнований - популяризировать пензенский картинг и повысить спортивные навыки ребят. Команды-победители и участники, выступавшие в личном первенстве, получили кубки и дипломы организаторов, а также подарки, которые пригодятся при ремонте техники.