В Заре прошли областные соревнования по картингу

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01 октября 2018, 14:59Спорт
В Пензе в микрорайоне Заря в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!» (0+) прошли состязания по картингу.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, за победу боролись семь команд – более 50 спортсменов. Они представляли образовательные организации области. Лучших выявляли в семи классах картов: «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда пионер»; «Хонда кадет»; «Супер мини».
В итоге первое место заняла команда Дворца детского (юношеского) творчества Пензы. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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