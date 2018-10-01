В Заре прошли областные соревнования по картингу

В Пензе в микрорайоне Заря в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!» (0+) прошли состязания по картингу.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, за победу боролись семь команд – более 50 спортсменов. Они представляли образовательные организации области. Лучших выявляли в семи классах картов: «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда пионер»; «Хонда кадет»; «Супер мини».

В итоге первое место заняла команда Дворца детского (юношеского) творчества Пензы. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».