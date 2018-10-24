В Заре приступили к экспертизе проблемных домов на улице Новоселов

В Заре экспертная комиссия приступила к разработке мер по устранению дефектов в нескольких жилых зданиях. Речь идет о домах на улице Новоселов. Жители опасаются: трещины, появившиеся в фундаменте и стенах, по их мнению, могут привести к дефектам конструкций. Специалисты заверили, что проблему можно решить.

На состояние жилых домов пензенцы жалуются не впервые. Управление капитального строительства подготовило четыре исковых заявления в суд на субподрядные организации, которые непосредственно занимались возведением зданий в Заре. Из-за большого количества строительных недостатков, жители просят признать их дома непригодными для проживания.

«Прежде чем признать какой-либо объект аварийным, либо то, что он построен не по правилам, надо найти виновное лицо. Сегодня с помощью независимых экспертов нужно установить причину дефектов», - сказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Небольшой процент усадочных трещин в фундаменте новых зданий - это, по словам специалистов, норма, и угрозой жизни обитателям квартир не несет. Чтобы справиться с недостатками, у проблемных домов проведут геологическое исследование почвы, пробурят скважины и еще раз проверят грунт. Если экспертиза подтвердит, что основание слабое, в качестве укрепления фундамента будут рассматривать вариант использования жидкого стекла.

Иначе обстоят дела со стенами. Для исправления недостатков будет необходимо «раздеть» дома: снять штукатурку и утеплитель, и только после этого приступить к работам.

«Усилить сетками четвертый и пятый этажи, прикрепить их к стенам, оштукатурить последний мелкозернистым высокопрочным бетоном на основе гранитной крошки», - рассказал заведующий кафедрой «Строительный конструкции» ПГУАС Николай Ласьков.

После проведения экспертиз и перед началом ремонтных работ, жителям предложат переехать в другие квартиры. Переселять всех желающих будут в новые дома в «Заре».