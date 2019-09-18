В Заре появилась «Аллея правопорядка»

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18 сентября 2019, 17:37Общество
В пензенском микрорайоне Заря полицейские и школьники высадили «Аллею правопорядка».
Мероприятие прошло в рамках акции «Лес Победы». Полицейские и школьники почтили память ветеранов правоохранительных органов и отдали дань службе действующих сотрудников. Они создали «Аллею правопорядка», высадив 50 каштанов на окраине города.
В посадке деревьев участвовало 36 сотрудников городского и областного управлений МВД, ветераны органов правопорядка, 20 воспитанников кадетских полицейских классов и детей из социально-реабилитационного центра села Кичкилейка.
Как отметила пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, данное мероприятие стало первым шагов по благоустройству территории. Организаторы акции намерены в будущем расширить аллею, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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