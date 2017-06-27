В Заре планируют наладить уличное освещение

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27 июня 2017, 13:00Общество
В ходе сессии Гордумы 27 июня депутаты обсудили вопрос с уличным освещением в микрорайоне Заря в Пензе.
Депутат Ирина Воронина спросила начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, будет ли решен вопрос с наружным освещением проезда Рамеева. Этот вопрос поднимала многодетная семья, проживающая в микрорайоне Заря, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Обращение было в декабре 2016 года. Был дан ответ, что в 2018 году по программе модернизации коммунальных, инженерных сетей, данное освещение будет установлено. Все ли у нас в силе и могут ли жители проезда Рамеева ожидать у себя свет в ночное время?» – уточнила депутат.
Андрей Гришин пояснил, что программа по строительству сетей уличного освещения сформирована. Светоточки появятся и на проезде Рамеева, и на перекрестке улиц Рамеева и Черничной.
«Торги будут объявлены либо в конце этой недели, либо в начале следующей», – уточнил Андрей Гришин.
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