В Заре пензенцы боролись за призы Деда Мороза

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2018, 17:06Общество
29 декабря в микрорайоне Заря города Пензы прошли соревнования по лыжному спорту на призы Деда Мороза.
Как сообщает пресс-служба пензенского отделения РГО, в мероприятии приняли участие школьники и ветераны лыжного спорта, живущие в микрорайоне.
Соревнования были организованы в рамках работы экологического молодежного движения «Зеленая волна», их поддержали городской спорткомитет, Пензенской областной фонд научно-технического развития, общественность и журналисты.
Прошло пять забегов на дистанцию в один километр. Всех победителей наградили дипломами, кубками и подарками от Деда Мороза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 декабря 2018, 17:59В Пензе соревнования собрали свыше 700 участников
29 декабря 2018, 17:37Обнародован график работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники
29 декабря 2018, 17:06В Заре пензенцы боролись за призы Деда Мороза
29 декабря 2018, 16:36Жительница Городища пыталась взять ипотеку с липовой справкой о доходах
29 декабря 2018, 16:04Пензенцы гадают, что за хищная птица прилетела на ул. 8 Марта
29 декабря 2018, 15:34Всех и ничей. В Арбеково ТСЖ не могут поделить столб
29 декабря 2018, 15:04В Максимовке внучка спасла из пожара бабушку и деда
29 декабря 2018, 14:34Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером