В Заре пензенцы боролись за призы Деда Мороза

29 декабря в микрорайоне Заря города Пензы прошли соревнования по лыжному спорту на призы Деда Мороза.

Как сообщает пресс-служба пензенского отделения РГО, в мероприятии приняли участие школьники и ветераны лыжного спорта, живущие в микрорайоне.

Соревнования были организованы в рамках работы экологического молодежного движения «Зеленая волна», их поддержали городской спорткомитет, Пензенской областной фонд научно-технического развития, общественность и журналисты.

Прошло пять забегов на дистанцию в один километр. Всех победителей наградили дипломами, кубками и подарками от Деда Мороза, пишет ИА «Пенза-Пресс».