В Заре легковушка жестко влетела в остановку. ВИДЕО

В Пензе в Заре утром 7 октября произошла авария. О случившемся в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал видеозапись и фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что «пятнадцатая» слетела с дороги и протаранила остановку примерно в 7:20 на улице Новоселова.

Судя по кадрам, у легковушки сильно помялся капот и лопнуло лобовое стекло. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».