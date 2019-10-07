В Заре легковушка жестко влетела в остановку. ВИДЕО

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07 октября 2019, 17:58Происшествия
В Пензе в Заре утром 7 октября произошла авария. О случившемся в Сети сообщил очевидец.
Мужчина опубликовал видеозапись и фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что «пятнадцатая» слетела с дороги и протаранила остановку примерно в 7:20 на улице Новоселова.
Судя по кадрам, у легковушки сильно помялся капот и лопнуло лобовое стекло. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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